 

Дочь Назарбаева подтвердила смерть сына

16.08.2020, 20:55, Новости дня

Дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева подтвердила смерть своего сына Айсултана. Ее заявление опубликовано 16 августа на сайте Фонда Нурсултана Назарбаева.

“Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате”, – заявила она.

О смерти Айсултана Назарбаева сообщало казахстанское издание Zakon.kz. По данным СМИ, он умер в Лондоне в ночь на 16 августа от остановки сердца, окончательная причина смерти выясняется.

Айсултан Назарбаев – сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги, которая является председателем Сената страны, и политика, бизнесмена и дипломата Рахата Алиева, который был найден повешенным в тюрьме Вены в феврале 2015 года.

В октябре 2019 года суд в Британии приговорил Назарбаева-младшего за сопротивление полиции к году тюрьмы условно. Приговор предполагал испытательный срок, лечение от наркозависимости, общественные работы и штраф.

В феврале 2020 года он попросил в Великобритании политического убежища. “Все дело в том, что я владею информацией о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана. Я говорю о миллиардах долларов США, украденных у народа Казахстана. Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности моей мамы и ее мужа Кайрата Шарипбаева”, – заявил тогда внук экс-президента Казахстана.

По его словам, речь идет о газовом контракте, по которому казахстанский газ  “за копейки” продается российскому “Газпрому”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / В РФ ответили Киеву на планы по «деоккупации» Крыма

12.08 / Соловьев дал совет сторонникам отмены половой идентификации

03.07 / Мурашко оценил вероятность второй волны коронавируса в России

22.07 / Зеленский удалил видео, снятое по требованию луцкого террориста, и опубликовал пост о “важнейшей ценности”

14.08 / С российского рынка могут уйти 50% турагентств

07.08 / Добровинский отреагировал на «раздвоение личности» у Ефремова

28.07 / Дуров раскритиковал Apple за накрутку цены и цензуру

01.07 / Эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам решено продлить

20.07 / МВФ и доступная ипотека. Зеленский назвал ключевые задания нового главы НБУ

16.08 / На трассе Киев-Чоп перевернулся грузовик, полностью заблокировав движение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска