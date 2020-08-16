 

Мнение: Правильные ракурсы

16.08.2020, 20:50, Разное

Оппозиции в Белоруссии нет необходимости искать правильные ракурсы. Она действительно сегодня преобладает. При этом даже нельзя сослаться на то, что сторонники Лукашенко сидят по домам из-за отсутствия призыва или организации – у них была возможность продемонстрировать те самые 80 процентов голосов.

Говоря откровенно, медийно режим проиграл с треском, даже странно, что госмашина не сумела сделать хоть что-то.

С другой стороны, тупик продолжается. Митинги могут идти нон-стопом и выводить сотни тысяч человек (в Минске по некоторым оценкам к стелле "Минск-город-герой" вышло до 200 тысяч человек, в Гродно на митинг вышло 10 процентов всего списочного населения города. Но все это не решает вопрос ни с диалогом, ни с уходом Лукашенко, ни с перевыборами. Технически ничто не мешает продолжать изображать из себя законно избранного и держаться за власть. Тем более, прецеденты есть – тот же друг Мадуро, который правит в таком режиме с мая 18 года, когда он сфальсифицировал президентские выборы.

Что будет далее – неизвестно. Моральная победа налицо, но ни в какой системный результат она не выливается.

В России, кстати, ситуация аналогичная – Хабаровск месяц выходит с протестом, власть игнорирует и продолжает делать вид, что ничего не происходит.

Источник: Эль Мюрид



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