 

Мнение: Никакого наращивания нет

16.08.2020, 20:35, Разное

16 августа

США и Польша подписали договор, согласно которому на польскую территорию будет перенаправлено дополнительно 1000 американских солдат, сообщает Das Erste. Издание отмечает, что польское правительство уже давно хотело увеличения контингента американских войск с целью сдерживания России.США и Польша усиливают своё военное сотрудничество, пишет Das Erste. Госсекретарь США Майк Помпео и польский министр обороны Мариуш Блащак подписали договор об отправке дополнительных 1000 американских солдат на территорию Польши.
«Это будет усиленной гарантией того, что в случае любой угрозы для Польши или для США, наши солдаты выступят плечом к плечу», — приводит Das Erste слова президента Польши Анджея Дуды.
Как отмечает издание, договор также предусматривает перенос в Польшу части штаб-квартиры пятого корпуса армии США. Другие детали соглашения пока неизвестны. На данный момент американский военный контингент в Польше насчитывает 4500 солдат

https://russian.rt.com/inotv/2020-08-16/Das-Erste-SSHA-uvelichat-svoyo – цинк

16 августа

В НАТО заявили, что не наращивают военное присутствие в Восточной Европе, но внимательно следят за ситуацией в Белоруссии. Так в альянсе отреагировали на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил о войсках НАТО, наращивающих военную мощь, на границах страны.
В НАТО отреагировали на заявление Лукашенко
«Никакого наращивания НАТО в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны», — приводит ТАСС слова официального представителя НАТО Оаны Лунгеску.

https://russian.rt.com/ussr/news/774406-nato-slova-lukashenko – цинк

Вспомнилось "Никаких боевиков на территории Грузии не было"

Источник: Colonel Cassad



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