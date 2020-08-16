Ефремову диагностировали инсульт

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16.08.2020, 20:30, Новости дня

Врачи Боткинской больницы в Москве поставили диагноз «инсульт» артисту Михаилу Ефремову, обвиняемому по делу о ДТП со смертельным исходом, сообщил адвокат актера Эльман Пашаев, ознакомившись с соответствующими медицинскими документами.

«Врачи поставили Ефремову предварительный диагноз инсульт. Это сказано в тех медицинских документах, которые я видел. Завтра, 17 августа, он не сможет участвовать в суде по своей жалобе. А 18 августа, вероятно, примет участие в заседании по существу своего дела», – передает ТАСС слова адвоката.

Напомним, Ефремова госпитализировали из здания суда в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Отмечалось, что ему якобы поставили диагноз – инсульт.

Между тем СМИ опубликовали протокол допроса, на котором актер признал вину в совершении смертельного ДТП. Под документом подписались артист и Пашаев.

В суде были продемонстрированы видеодоказательства по делу. Инспектор ГИБДД на видеозаписи спросила Ефремова, был ли он водителем автомобиля, на что тот ответил утвердительно.

При этом Ефремов говорил, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».



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