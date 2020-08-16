 

Артем Шейнин заменит Елену Малышеву в «Жить здорово!»

16.08.2020, 20:10, Разное

Телепередачу «Жить здорово!» на Первом канале временно будет вести Артем Шейнин. Об этом сообщил гендиректор компании «Красный квадрат» Илья Кривицкий. Это связано с тем, что у Малышевой возникли сложности с вылетом из США в Россию. По мнению Кривицкого, Шейнин «очень творческий и креативный телеведущий, который добавит красок в программу».

«Пока Елена Васильевна [Малышева] ищет возможность вылететь из Нью-Йорка в Россию, пока она пройдёт все карантинные меры, в «Жить здорово!» ведущими временно станет Артем Шейнин. Я его знаю давно, он очень творческий и креативный телеведущий, который добавит красок в программу. Мы прежде всего развлекательное ток-шоу, здесь и подход нужен такой, чтобы привлечь внимание самого широкого зрителя, а Шейнин, на мой взгляд, с этим справится лучше всех», — заявил Кривицкий.

Он также не исключает, что в будущем Артем Шейнин может стать соведущим Елены Малышевой.

«Если Артем [Шейнин] проявит себя с лучшей стороны, то я вполне допускаю, что он станет коллегой Елены Васильевны [Малышевой] на съёмочной площадке. Нам нужно будет время, чтобы составить мнение на основе рейтингов, отзывов, комментариев в соцсетях. Он способный ведущий, всегда в центре внимания, хорошо ладит с аудиторией и зрителями, превосходный мастер провокационного жанра, а нам нужны именно такие люди», — считает гендиректор «Красного квадрата».

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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