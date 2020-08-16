Соглашение ОАЭ и Израиля назвали прямым ударом по палестинскому вопросу

16.08.2020, 20:08, Новости дня

Соглашение ОАЭ и Израиля стало прямым ударом по палестинскому вопросу, сообщил генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Саеб Эрикат.

«Мы придерживаемся международного права и рассматриваем эмиратско-израильское соглашение как награду Израилю за аннексии, убийства и снос домов. Эмиратско-израильское соглашение стало прямым ударом по палестинскому вопросу», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на палестинское агентство ВАФА.

Эрикат при этом подчеркнул, что соглашение «дает зятю и советнику Трампа Джареду Кушнеру возможность оказать давление на палестинцев, чтобы принять «сделку века», которая включает в себя распространение суверенитета Израиля на Западном берегу».

Напомним, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты при посредничестве США заключили договор о нормализации двусторонних отношений. Сделка Израиля и ОАЭ также предполагает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима, создание посольств в странах и формирование «дорожной карты» по развитию двусторонних отношений.