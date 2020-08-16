Мнение: ЕГЭ для инвесторов, минусы удалённой работы и как Россия повышает налоги за рубежом

16.08.2020, 20:08, Разное

1. Всё больше россиян перекладывает свои деньги с банковских вкладов на брокерские счета. Это опасно, так как потерять деньги на бирже заметно легче, чем в банке. Чтобы предотвратить митинги с лозунгами «Путин, верни моё депо», Центробанк решил ввести для биржевых игроков аналог ЕГЭ:

https://lenta.ru/news/2020/08/14/inv/

Власти решили проверить россиян, которые хотят подзаработать на бирже. Как сообщает РБК, российский Центробанк показал варианты тестов для розничных инвесторов. В частности, граждан будут проверять на знание финансовых рисков. Их нужно будет успешно пройти, чтобы в будущем получить доступ к сложным инструментам на фондовом рынке.

По словам руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаила Мамута, задания будут делиться на два блока по несколько вопросов в каждом. Отчасти тестирование будет схоже с ЕГЭ, только в меньшем объеме. <…>

Тестирование инвесторов — новый механизм на российском финансовом рынке, призванный защитить неквалифицированных участников торгов от рисков. Проверки начнутся с апреля 2022 года, когда в силу вступит закон о категориях инвесторов. Кроме того, брокеров, которые допускают к торгам непрофессионалов, обяжут возмещать возможные убытки.

Увы, но от откровенных брокеров-мошенников такой ЕГЭ спасёт вряд ли. Разве что, если сделать прохождение экзамена условием допуска на биржу вообще, а не только к сложным финансовым инструментам, но и тогда не будет никакой гарантии. К вопросу о том, зачем нужно обучать финансовой грамотности в школах.

2. Вот как, согласно недавним опросам, выглядят негативные стороны удалённой работы в глазах россиян:

https://russian.rt.com/russia/news/772449-rossiyane-minusy-udalyonka

Россияне назвали основные плюсы и минусы работы из дома. Данные приводятся в опросе Роструда, с которыми ознакомился RT. Так, почти 22,85% жителей России одним из главных минусов удалённой работы назвали то, что члены семьи отвлекают их от исполнения служебных обязанностей.

Кроме того, 21,1% респондентов жалуются на сложности с организацией рабочего дня, 13,17% — на плохую коммуникацию с коллегами, а 12,47% опрошенных одним из главных минусов считают то, что они продолжают работать, когда рабочий день уже закончился.

При этом почти четверть респондентов (24,82%) утверждают, что для них в удалённой работе минусов нет.

В то же время в качестве главных плюсов удалёнки 35,17% россиян отметили отсутствие необходимости тратить время на дорогу, 17,03% — возможность выбирать, где и откуда работать, 14,96% — более удобное планирование рабочего дня.

Для 8,29% опрошенных главным плюсом оказалось неучастие в офисной жизни и сплетнях, а 24,54% не нашли никаких преимуществ в таком формате работы.

На то, что на удалёнке платят меньше денег, народ пока что не жалуется.

3. Деофшоризация продолжается. Под давлением России зарубежные страны начали повышать налоги на трансграничную прибыль от российских источников (компаний и физических лиц):

https://lenta.ru/news/2020/08/14/malta/

Мальта согласилась пересмотреть условия соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией, говорится в сообщении на сайте российского Министерства финансов.

Островное государство согласилось повысить ставки налогов на дивиденды и проценты у источника до 15 процентов, как того хотела Москва. При этом некоторые категории институциональных инвесторов смогут в виде исключения сохранить прежние льготные ставки.

Мальта стала второй страной, с которой Россия договорилась об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения. В начале августа договоренностей на аналогичных условиях удалось достичь с Кипром. <…>

С инициативой повысить ставки налогов на трансграничную прибыль от российского источника весной выступил президент Владимир Путин. По его словам, ставка 15 процентов, действующая для российских компаний, владеющих менее чем 50-процентной долей в компании-плательщике, будет более справедливой.

В случае отказа поднимать налоги для российских источников, Россия пригрозила выйти и соглашений по избежанию двойного налогообложения. Такие соглашения действуют с большим числом стран, так что процесс подъёма налогов для россиян за рубежом будет, вероятно, весьма длительным.