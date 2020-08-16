В МВД Беларуси допустили, что силовики могли стрелять в погибшего Тарайковского

16.08.2020, 19:50, Новости дня

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в интервью белорусскому порталу TUT.BY допустил, что в погибшего на улице Пушкинской в Минске во время акции протеста 34-летнего Александра Тарайковского могли стрелять из нелетального оружия.

“Может быть, в него стреляли из нелетального оружия. Я не следователь. Да, он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке? Если это резиновая пуля, это не огнестрельное оружие, не пуля со стальным сердечником. Мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным”, – ответил Караев на вопрос журналиста о причине смерти Тарайковского.

Глава МВД высказался, что ему больше всего жаль своих 129 сотрудников.

“Мне очень жаль этого погибшего [Александра Тарайковского]. Еще больше – побитых. Они тоже пострадали. А больше всего – моих 129 сотрудников”, – сказал Караев.

Тарайковский погиб вечером 10 августа во время акции протеста против результатов президентских выборов в Беларуси. Как сообщило издание TUT.BY, в свидетельстве о смерти указано, что мужчина умер от массивной потери крови из открытой раны грудной клетки. Он стал первой официально подтвержденной жертвой силового разгона протестов в Беларуси.

В министерстве внутренних дел Беларуси заявляли, что Тарайковский хотел бросить взрывное устройство в силовиков, но оно взорвалось у него в руке. Однако очевидцы сообщили, что у митингующего в руке ничего не взрывалось.

“Еврорадио” опубликовало в Telegram видео, на котором показано, как во время протестов вечером 10 августа в Минске погиб 34-летний митингующий Александр Тарайковский. Он был одет в белую футболку и шорты. Митингующий шел с поднятыми руками к рядам силовиков. На кадрах видно, что Тарайковский ничего не бросал в силовиков.

Газета “Наша Нiва” в Telegram сообщила, что Тарайковского расстреляли в упор примерно с 12 метров. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team также указывала на то, что Тарайковский погиб от выстрела сотрудника спецназа.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.