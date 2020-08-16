Мнение: Куштау

16.08.2020, 19:42, Разное

В России новая экологическая проблема, которая перерастает в политическую. Теперь в Башкирии. Содовый завод вырубает уникальный лес на горе Куштау, против чего выступают и местные жители, и люди, живущие в республике, и за ее пределами. Пока безуспешно. Дело дошло до палаточного лагеря, который был разогнан ОМОНом и ЧОПом завода. Сегодня люди массово вернулись и выгнали карателей.

Хищническое отношение к стране – визитная карточка путинского капитализма, отягощенного полной управленческой несостоятельностью. Нет работающих механизмов урегулирования любых кризисных проблем. Нет дееспособной оппозиции, которая вынуждает власть хотя бы считаться с мнением людей. Результат один – страна превращается в зону бедствия, а отдельными локациями – в зону сплошных катастроф.