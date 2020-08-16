Личное: Каких мужчин выбирают взрослые женщины?

16.08.2020, 19:40, Разное

Баба Светочка Бондарчук всё-таки вышла замуж и стала Харченко. Что ж, и не такие случаи падения на социальном лифте ещё случаются.



В кабинке социального лифта, который стремительно летит вниз. Фото: Соцсети

Нарвалась на размышления психолога — она рассуждает, на что обращает внимание взрослая и состоявшаяся женщина во второй половине жизни.

Каких мужчин выбирает? На что обращает внимание, прежде чем дать?

Во-первых, чтобы кол стоял — это важно успешной бабе. Хватит, настрадалась, теперь подавай-ка мне половую жизнь бурную! Чтобы бабочки в животе, искры из глаз и не у Паулины, а у меня!

Во-вторых, женщина смотрит на финансовую состоятельность, чтобы избранник не оказался лохом.

В-третьих, важна и его бывшая баба и дети — мешают, достают, а нужно, чтоб не отсвечивали.

Что мы в итоге имеем? Старую бабу, которая хочет жеребца с деньгами, но без бэкграунда.

Возможно такое в реальной жизни?

Ну, посмотрим на успешную Светочку Харченко и увидим — нет, селяви.

Успешным и состоятельным мужикам хватает студенток, а перезревшим ягодкам остаются Харченки. Хотя, стоп, и такого его уже разобрали.

К чему это я? Ах, да: назовите три самых важных момента в потенциальном женихе, на которые вы обращаете своё внимание?