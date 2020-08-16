В Гомеле прощаются с умершим после задержания Александром Вихором

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16.08.2020, 19:31, Новости дня

В Гомеле, на юго-востоке Беларуси, в воскресенье прощаются с Александром Вихором, умершем после задержания во время протестов.

К подъезду дома, в котором он жил, пришли несколько сотен гомельчан. На улице Октябрьской в Костюковке десятки венков, много цветов, передаёт агентство Tut.By.

Белорусская служба Радио Свобода отмечает, что на похороны приехал Сергей Шоман – местный житель, который также был задержан 9 августа и видел Александра в отделении милиции, затем в суде и в автозаке. "Он был в сильном стрессе, волновался, все время обращался за медицинской помощью, на него никто не обращал внимания. Когда нас доставили из суда в СИЗО, он был очень болен, снова обратился за помощью, позвонил маме и папе. Затем полиция…обрызгала его перцовым баллончиком. Нас вывезли, его оставили одного в автозаке. Я только слышал, как они спрашивали: "Что с этим делать?", – рассказал Сергей Шоман.

Молодого человека, по словам его матери, задержали, когда он ехал к своей девушке 9 августа. В этот день в стране начались массовые протесты против фальсификаций на президентских выборах. Родные искали Александра несколько дней, но так и не смогли получить никакой информации. А 12 августа, когда у изолятора выяснить ничего про сына так и не удалось, приехали в РОВД писать заявление о пропаже человека. И только тогда стало известно, что их сына еще с 11 августа нет в живых

В субботу в Минске тысячи людей пришли проститься с Александром Тарайковским – участником акции протеста, погибшим в столице Беларуси вечером 10 августа. Люди собрались на Пушкинской площади – месте гибели 34-летнего минчанина. При выносе гроба многие встали на колени. МВД Беларуси утверждало, что демонстрант погиб от взрыва у него в руках самодельного взрывного устройства. Однако на видеозаписи с места событий устройства у него в руках не видно, а причиной смерти в медицинском заключении названо ранение грудной клетки.



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