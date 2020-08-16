 

Помпео и Лавров обсудили проведение видеосаммита ООН по Ирану

16.08.2020, 19:31, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье обсудили предложение России провести видеосаммит в ООН, чтобы обсудить ситуацию с Ираном.

Об этом сообщил МИД России.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил провести видеоконференцию с участием США и остальных участников соглашения 2015 года по ядерной программе Тегерана – Великобритании, Франции, Китая, Германии и Ирана – в попытке избежать «конфронтации и обострения ситуации» по поводу Ирана в ООН.



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