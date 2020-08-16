 

Мнение: В Лондоне умер беглый внук Назарбаева

16.08.2020, 19:25, Разное

В Лондоне на 30-м году жизни умер (от остановки сердца) внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Вспомнилась новость от февраля 2020-го года.

Айсултан Назарбаев, осужденный в 2019 году за нападение на полицейского в Лондоне, заявил, что у него есть данные о «высокомасштабной коррупции» в России и Казахстане
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища. Об этом сообщают порталы КазТАГ и Vlast.kz, ссылаясь на публикацию в Facebook Айсултана Ракхата — этот аккаунт, говорится в заметках, принадлежит именно Назарбаеву. Свое решение Айсултан объяснил давлением со стороны семьи Назарбаевых, поскольку, как он утверждает, у него есть «информация о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана» и о «миллиардах долларов, украденных у народа». По словам Айсултана, после «убийства» акционера «Нурбанка» и бывшего зятя Назарбаева Рахата Алиева его мать — старшая дочь президента и спикер сената Дарига Назарбаева — «начала закулисную войну» против бизнесмена и бывшего тестя Кайрата Боранбаева (занимает восьмое место в списке Forbes 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана с оценкой состояния в $445 млн). «В данное время на меня пытается давить семья по-всякому, и мне пришлось идти на кардинальные меры. Я прошу в Великобритании политического убежища», — написал он. В своем посте Назарбаев также добавил, что все детали он планирует сообщить в интервью газете Times.

Айсултан Назарбаев — сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и бизнесмена Рахата Алиева, которого нашли мертвым в тюрьме Вены в феврале 2015 года. В 2007 году Алиева — крупного акционера «Нурбанка» — обвинили в похищении руководителей этого кредитного учреждения. По версии следствия, Алиев требовал переоформить на себя активы банкиров. Он скрылся в Австрии, где в 2014 году был задержан; его выдачи требовал Казахстан.
29-летний Айсултан окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте (Великобритания) и был зачислен в штат главного разведывательного управления Министерства обороны Казахстана. В октябре 2019 года Айсултана Назарбаева в Великобритании приговорили к условному сроку за то, что он укусил полицейского в момент, когда сотрудник Скотленд-Ярда помешал ему совершить самоубийство. Внуку Назарбаева назначили испытательный срок в 18 месяцев, 140 часов общественных работ, а также штраф на сумму £6 тыс. ($7,8 тыс.).

https://www.rbc.ru/society/13/02/2020/5e451ab39a79473782a2c6fd – цинк

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В ночь на 16 августа в Лондоне скончался внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева футболист Айсултан Назарбаев, сообщает Zakon.kz.
По информации источника, причиной смерти 29-летнего Назарбаева могла стать остановка сердца.
Айсултан Назарбаев начал футбольную карьеру в клубе «Адмира Ваккер» в 2006 году, когда его отец служил послом в Австрии. Три месяца провёл в академии лондонского «Челси». Айсултан стал бронзовым призёром чемпионата Англии, выступая за юношескую команду «Портсмута». В 2011 году футболист выступал за дубль «Астаны».
С февраля по октябрь 2017 года Айсултан занимал пост вице-президента Федерации футбола Казахстана по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и национальными ассоциациями.

https://www.championat.com/football/news-4108513-v-londone-skonchalsja-vnuk-eks-prezidenta-kazahstana-futbolist-ajsultan-nazarbaev.html?utm_source=copypaste – цинк

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Источник: Colonel Cassad



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