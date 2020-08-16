Travel-терапия: экскурсия по курорту в Колорадо, где Ким Кардашьян и Канье Уэст пытались спасти свой брак

16.08.2020, 19:18, Разное

В начале августа Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми – 7-летней Норт, 4-летним Сейнтом, 2-летней Чикаго и годовалым Псалмом – улетели в небольшой отпуск в Доминикану, где, по данным инсайдера журнала People, пытались “спасти свой брак”. Как мы помним, он затрещал по швам, когда рэпер своими неожиданными выходками, публичными высказываниями и необычной предвыборном кампанией (а музыкант теперь метит на пост президента США) вынудил реалити-звезду рассказать всему миру о его состоянии — биполярном расстройстве. После этого Канье перешел к угрозам, написав в социальных сетях, что “если Ким с семьей устроит ему интервенцию, он будет вести прямую трансляцию встречи в Twitter и покажет всему миру правду”. Затем 9 августа папарацци заметили Ким и Канье с детьми, выходящими из частного джета в аэропорту Майами — по сообщениям прессы, пара как раз решила заняться релаксом в Доминикане. Однако теперь портал TMZ также сообщил, что на маршруте travel-терапии Ким и Канье была еще одна точка — глэмпинг в Колорадо.

Dunton River Camp, где остановились Ким и Канье

Глэмпинг — производно от слов “гламурный” и “кэмпингс” — представляет собой вид комфортабельного отдыха на природе. В палатке и на свежем воздухе — но со всеми необходимыми удобствами. Именно в таком месте в лагере Dunton River пара и двое их детей и провели недавно несколько дней. Ким и Канье выкупили все 500-акровое ранчо — учитывая, что стоимость одной ночи в этом месте составляет 43 тысячи долларов. Семейство провело там несколько дней, любуясь горными пейзажми, а уже потом они все вернулись в Вайоминг — на родное ранчо Канье.

Отдых явно пошел паре на пользу: на днях Канье публиковал в Twitter первое – после скандала – семейное видео, на котором танцует со старшей дочерью Норт. Автором видео, судя по смеху за кадром, выступила сама Ким – так считают иностранные СМИ.

Напомним, драма с семье Кардашьян-Уэст стала достоянием общественности после заявления Канье о своем намерении баллотироваться в президенты США. С тех пор музыкант ежедневно делится в Twitter шокирующими рассказами о себе и своей семье, а во время первого общения с избирателями рассказал о том, что его супруга Ким Кардашьян хотела сделать аборт и “убить их ребенка”. За этим заявлением также последовали слова о том, что Канье планирует развестись с женой и что Ким намерена запереть его в клинике. В ответ на это супруга выпустила в Instagram пространное заявление о психическом здоровье своего мужа, в котором рассказала о многолетней борьбе Канье с биполярным расстройством.