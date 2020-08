Мнение: Рекордная урожайность в России, поддержка Северного потока-2 и разочарование в западных СМИ

1. В эпоху правления Путина наши поля колосятся как никогда раньше. За 20 лет урожайность зерновых выросла с 15 до 29 центнеров на гектар, в нынешнем 2020 году показатель должен превысить 30 центнеров на га. Столь значительных и быстрых успехов в зерноводстве в России не было за всю нашу тысячелетнюю историю:

По загадочным с коммунистической точки зрения обстоятельствам, урожайность при Сталине почти не выросла и осталась примерно на дореволюционном уровне. Хотя, казалось бы, в раннем СССР так много внимания уделяли механизации сельского хозяйства, агрономии и селекции… но явные успехи почему-то начались только при «кукурузнике» Хрущёве.

Кроме того, как пишет genby, в этом году ожидаются рекорды урожая масличных культур и экспорта подсолнечного масла:

Редакторам советских новостей, вероятно, понравилась бы наша эпоха. Рекорды на полях есть, а дефицита в магазинах – нет.

2. Непослушание американцам в Европе растёт. Подавляющее большинство стран-членов Евросоюза выступило против санкций США по «Северному потоку-2»:

Представители 24 стран Европейского союза (ЕС) выразили протест США в связи с планами ввести санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

Речь идет о ноте протеста, которую делегация Европы выразила госдепартаменту во время видеоконференции. Названия неприсоединившихся к демаршу стран не указываются.

По содержанию протестная нота повторяет заявление верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля от 17 июля, в котором тот заявил, что ЕС глубоко обеспокоен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций со стороны США в отношении европейских компаний, в том числе по проектам «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Газопровод, тем временем, продолжает строиться. По текущим прогнозам, он будет готов в первом квартале следующего года:

3. Алексей Николов, генеральный директор телеканала RT, пишет:

Когда-то, давным-давно, я (как и практически все вокруг) узнавал официальные новости из «Правды» и программы «Время» — больше было неоткуда. И иногда смутно, туманно, безо всякой надежды думал: а вдруг, когда я вырасту, мне повезёт, у меня будут заграничные командировки «в капстраны», и вместо всего вот этого убожества я смогу хоть иногда читать и смотреть настоящие новости? Открыто, в официальной прессе, а не выискивая с приемником в руках то место на кухне, где меньше помехи «Голосу»?

Слова «Гардиан» и «Нью-Йорк Таймс», знакомые исключительно по осуждающим статьям советских журналистов в рубриках «Их нравы» и «Мир чистогана», звучали музыкой из волшебного мира. В этом мире существовали честные, независимые, храбрые журналисты, которые всегда писали только правду, никому не продавались и готовы были бесстрашно разоблачить любого политика — совсем не то, что у нас…

То, что ты себе вбил в голову (или кто-то тебе вбил в голову) в ранней юности, сидит там прочно. За последние пару десятков лет я очень много почитал, послушал и повидал такого, что меня напрочь избавило от малейших иллюзий про честную и независимую журналистику в исполнении обладателей пулитцеров и прочих аналогичных премий за высочайшие достижения в профессии. Но вот привыкнуть к тому, что именно The Guardian и The New York Times, те самые волшебные газеты из моей юности, постоянно, практически ежедневно печатают материалы, представляющие из себя классический набор всего того, чего в любой школе журналистики учат не делать никогда и ни при каких условиях — от передергиваний и подтасовок фактов до прямого вранья — привыкнуть к этому я не могу никак.