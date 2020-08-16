Карта акций протеста по всей Беларуси

16.08.2020, 18:54, Разное

— Минск. Более 100 тысяч человек пришли на акцию у стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей. У стелы физически закончилось место и люди растянулись по всем прилегающим тротуарам. Они скандировали «Уходи!», «Верым, можам, переможам!», «Лукашенко в автозак!».

У Республиканского театра белорусской драматургии в Минске также скопление людей, пишет телеграм-канал «Выборы видишь?». Люди скандируют: «Верным! Можам! Пераможам!». Многие несут бело-красно-белый флаги, один из них — длиной около 20 метров. Бело-красно-белый флаг был замечен и на башне связи в центре Минска. Люди приносили воду и конфеты.

На акцию в Минске пришла глава штаба Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова. Она заявила, что Лукашенко не только главная угроза для белорусского народа, но и угроза для независимости страны и потребовала его отставки.

Сейчас колонна людей отходит от стелы и движется в сторону проспекта Независимости и далее к Дому правительства. Проспект Победы полностью перекрыт, люди выходят на всю ширину проезжей части.

Tut.by сообщает, что это крупнейшая акция протеста в истории суверенной Беларуси.

— Гродно. Несколько десятков тысяч человек собрались на акцию протеста в Гродно. По информации Sputnik Беларусь, по улицам города пронесли 70-метровый бело-красно-белый флаг. Участники акции заняли всю площадь Ленина, парк Жилибера, площадки возле горисполкома и облисполкома. Около 14:30 люди пошли колонной по улице Кирова. Троллейбусы стояли, улица была перекрыта митингующими.

— Гомель. В Гомеле также прошел многотысячный митинг, сообщает Радио Свобода. По разным оценкам, на площади Ленина собралось от 5 до 10 тысяч человек. Колонны протестующих заняли улицу Советскую с двух сторон от площади Восстания до площади Ленина, позже митингующие заняли всю площадь. Люди требовали отставки Лукашенко, наказания виновных в избиении людей, диалога с властями, обещали начать забастовки на предприятиях города. Власти на митинг не приехали, полиция не вмешивалась. Люди скандировали «Не забывай, не прощай!», «Лукашенко в автозак!», «Верим, сможем, победим!».

— Витебск. В Витебске люди подошли к облисполкому. Скандировали: «Долой кровавый режим!». Они поставили на ступени облисполкома портрет избитых во время и после разгона протестов в Минске людей, положили рядом цветы. Площадь Победы в центре города перекрыта металлическими ограждениями, но протестующие собрались вокруг нее по разные стороны, сообщает Sputnil Беларусь. К акции присоединились медики и железнодорожники.

— Брест. Акция протеста была и в Бресте. В 15 часов в центре города на площади Ленина собралась огромная толпа, сообщает Onliner. Люди несли большой бело-красно-белый флаг. В 16:00 на площадь должен был прийти мэр Александр Рогачук с сотрудниками прокуратуры, суда, Следственного комитета и милиции.

— Могилев. В Могилеве люди заполнили весь центр города, но не перекрывали дорожное движение. У многих в руках бело-красно-белые флаги, белые и красные шары. Tut.by сообщает, что на площадь вышли тысячи людей.

— Орша. Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в Орше, передает телеграм-канал «Выборы видишь?».

— Мозырь. Жители Мозыря также выходят на мирную акцию с шариками, флагами и плакатами.

— Пинск. В Пинске растянули бело-красно-белый флаг длиной более чем в 100 метров и собрались на главную площадь города. Скандировали «Свету!».

— Лида. В Лиде прошло масштабное мирное шествие.

— Барановичи. Бело-красно-белый флаг подняли на площади Ленина в Барановичах.

— Бобруйск. В Бобруйске на центральную площадь внесли большой флаг. Там на площади проходит митинг со свободным микрофоном. Как пишет телеграм-канал «Выборы видишь?», в центре города начался сбор подписей под коллективным обращением к мэру и прокурору города. Требуют предоставить объективные данные по голосованию и назначить новые выборы.

— Акции протеста были и в Новополоцке, Браславке, Молодечно, Светлогорске и городе Глубокое. В Новополоцке заменили флаг на бело-красно-белый на одном из флагштоков у горисполкома.

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