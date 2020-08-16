 

“Я люблю вас”: Юлия Высоцкая поделилась редким архивным фото

16.08.2020, 18:53, Разное

Популярная актриса и ведущая Юлия Высоцкая разместила на своей странице в Instagram архивный фотоснимок, на котором изображена еще девочкой. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.
Стоит отметить, что 16 августа текущего года ведущая отмечает свое 47-летие, и это событие, вероятно, послужило поводом для публикации. На размещенном черно-белом фотоснимке Юлия Высоцкая запечатлена в совсем детском возрасте, с характерным для того времени умилительным бантиком на голове и резиновым мячом в руках. Фото телезвезда сопроводила благодарственными словами, обращенными к её родным и близким людям – матери, детям и возлюбленному. “Я люблю вас бесконечно, давайте жить вечно! Ваша Юля”.

Пользуясь случаем, подписчики знаменитости написали в комментариях массу восторженных отзывов и поздравлений хозяйке микроблога, пожелав ей самых радостных и приятных моментов в жизни. К слову, несколько поклонников отметили, что дочь Юлии Высоцкой Мария в детском возрасте была очень похожа на мать в такой же период жизни. За несколько часов публикация набрала более 40 тысяч “лайков”.



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