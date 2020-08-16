ТОП-5 самых дешевых новых иномарок в августе 2020 года в России

16.08.2020, 18:53, Разное

Традиционно под осень автомобильный рынок начинает «радовать» покупателей обновлением цен, которые, по старой доброй традиции, не идут вниз, а потихоньку поднимаются вверх.

Редакция портала CarsWeek.ru ежемесячно составляет рейтинги самых доступных бюджетных автомобилей в России, август не стал исключением. Расстраивает то, что обновление цен некоторые автопроизводители уже начали, не дожидаясь начала осени. В сегменте самых доступных автомобилей так же произошло обновление ценников на некоторые модели.

Лидерами рынка дешевых автомобилей, как и в прошлом месяце стали японские бюджетники от дочерней компании концерна Nissan, бренда Datsun. Седан on-Do и хетчбек mi-Do и в августе становятся самыми доступными новыми иномарками на отечественном рынке. Донором для модели стала ВАЗовская Granta, черты которой без труда узнаются в обоих автомобилях. Базовые комплектации обеих машин очень похожи, под капотом у них вазовские двигатели объемом 1,6 литра в паре с механической КПП. За доплату в авто можно установить и устаревшую роботизированную коробку. За автомобили сегодня просят 516 000 рублей за седан и 539 000 рублей за хетчбек.

К сожалению, концерн Nissan, объявил об уходе этой бюджетной марки с Российского рынка, автомобили Datsun перестанут производиться на мощностях АвтоВаза с 2023 года.

Третье и четвертое место занимают французские бюджетники Logan и Sandero, седан и купе соответственно. Эти автомобили успели заслужить отличную репутацию за свою надежность и практичность. Цена в салонах дилеров на обе модели одинаковая и начинается от 632 000 рублей. По сравнению с июлем она выросла на 7 000 рублей. Базовая комплектация, а именно о ней сейчас идет речь, оснащается мотором 1,6 литра и МКПП. Некоторые опции станут приятным бонусом для покупателей самой бюджетной версии, такие как светодиодные ходовые огни. Комплектации обеих моделей могут быть очень разнообразными и включать в себя, и автоматическую коробку передач, и современную мультимедийную систему.

KIA Picanto

Замыкает наш сегодняшний рейтинг не очень популярная в РФ модель, но также заслуживающая внимания. Компактный городской хетчбэк KIA Picanto в базовой комплектации стоит от 720 000 рублей (+ 10 000 рублей относительно прошлого месяца). И если прежние претенденты не отличались дизайнерскими изысками, то южнокорейская модель способна привлекать внимание на дорогах.