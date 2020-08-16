Лукашенко: Загубите Лукашенко, первого президента, – это будет начало вашего конца

16.08.2020, 18:42, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Минске 16 августа заявил, что, если граждане страны “загубят первого президента”, это будет “началом конца”. Выступление транслировало “Радыё Свабода”.

“Я хотел бы спросить у них: что с вами, белорусы? Вы же хотели веками людьми зваться. И помните: загубите Лукашенко, загубите первого президента, – это будет начало вашего конца. Вы всегда будете, как в Украине, как в других странах, стоять на коленях и молиться неизвестно на кого!” – сказал он.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.

16 августа в Минске состоялся митинг в поддержку Лукашенко. На нем выступил и сам президент. Он обвинил НАТО в размещении войск у границ Беларуси, а также утверждал, что фальсификаций на выборах не было, и отверг возможность нового голосования в стране.

Лукашенко говорил, что в этом митинге участвует более 50 тыс. человек. Издание TUT.BY сообщало, что власти принудительно собирали своих “сторонников” на акцию.

После провластного митинга началась акция оппозиции. По подсчетам TUT.BY, на нее пришло около 200 тыс. человек.