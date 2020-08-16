Папа Франциск призвал к уважению справедливости в Беларуси

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16.08.2020, 18:20, Новости дня

Папа римский Франциск в воскресенье призвал к справедливости и уважению прав человека в Беларуси, где десятки тысяч людей вышли на улицы, призывая к отставке президента страны Александра Лукашенко после спорных президентских выборов.

«Я призываю к диалогу, отказу от насилия и уважению справедливости и прав», – сказал понтифик в своем воскресном обращении с балкона собора Святого Петра после молитвы «Ангел Господень».

Папа добавил, что он направляет свои помыслы к «родной Беларуси» и внимательно следит за ситуацией после голосования.

Европейский Союз намерен ввести санкции против Беларуси в ответ на жестокое подавление протестов, в ходе которого по меньшей два демонстранта были убиты и тысячи человек задержаны.

Папа Франциск также заявил, что он продолжает молиться за Ливан и в связи с «другими драматическими ситуациями в мире, которые причиняют страдания».

Ливан переживает хаос после взрывов в порту Бейрута 4 августа, в результате которых погибли не менее 172 человек, пострадали около 6 тысяч. Взрыв оставил без крова 300 тысяч человек и уничтожил огромные территории в городе, который и без того находился в глубоком финансовом кризисе.



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