“Вся борьба насмарку”: Леонид Агутин посетовал на обслуживание в авиаперелете

16.08.2020, 18:17, Разное

Популярный певец Леонид Агутин разместил на своей странице в Instagram забавную публикацию, в которой посетовал на весьма курьезный нюанс обслуживания во время авиаперелета. Пост знаменитости вызвал массу иронических отзывов от подписчиков.

В начале откровений, которыми певец сопроводил опубликованный в микроблоге фотоколлаж, он упомянул, что традиционно предпочитает пить воду с добавлением лимона. Однако, в ответ на просьбу принести ему кусочек этого цитрусового фрукта, стюардесса, ссылаясь на запрет Роспотребнадзора, отказала исполнителю. Обоснованием отказа стал тезис о том, что сырой продукт может стать причиной заражения коронавирусом: “Мало ли, кто там его нарезает. Опасно”. Но каково же было удивление Агутина, когда, спустя непродолжительное время, он вдруг обнаружил запрошенный им “запрещенный” продукт в одном из поданных ему в полете горячих блюд. “Вся борьба насмарку!” – не смог сдержать сарказма звезда сцены. Впрочем, стоит отметить, что свою приверженность карантинным мерам он все же задекларировал, сфотографировавшись в салоне авиалайнера в защитной маске.

Выражая солидарность с хозяином аккаунта, фолловеры принялись комментировать описанную им курьезную ситуацию, сдабривая отзывы явно ироническими тирадами. При этом поистине апогеем публикации стал комментарий одного из подписчиков, обосновавшего наличием таких алогичных действий персонала “непобедимость” отечественного населения. К слову, за несколько часов публикация набрала более 70 тысяч “лайков”.