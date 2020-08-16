 

На митинг в поддержку Александра Лукашенко вышел 1 миллион человек

16.08.2020, 17:55, Разное

В согласованных акциях в поддержку результатов президентских выборов в Беларуси принял участие 1 миллион человек, сообщает Белта со ссылкой на официальный данные МВД республики.

Митинг начался в 12:00 по минскому времени, на площади возле Дома Правительства в Минске. Мероприятие продолжалось около двух часов. В его ходе выступили известные музыканты, а также скандировались лозунги «За батьку», «Не пустим западную демократию» и многие другие.

В заключение мероприятия к участникам собрания вышел действующий глава государства Александр Лукашенко.

«Спасибо вам, дорогие минчане и гости столицы. Мы десятилетиями живём вместе и прекрасно ладим. Вы, как и я, понимаете, что никакие Тихановские, Науседы и прочая мразь с Запада не собираются наращивать производство «БелАЗов» и холодильников «Минск». Поэтому нужно гнать эту нечисть куда подальше, пусть у себя перевороты делают», — заявил Лукашенко.

 

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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