На митинг в поддержку Александра Лукашенко вышел 1 миллион человек

16.08.2020, 17:55, Разное

В согласованных акциях в поддержку результатов президентских выборов в Беларуси принял участие 1 миллион человек, сообщает Белта со ссылкой на официальный данные МВД республики.

Митинг начался в 12:00 по минскому времени, на площади возле Дома Правительства в Минске. Мероприятие продолжалось около двух часов. В его ходе выступили известные музыканты, а также скандировались лозунги «За батьку», «Не пустим западную демократию» и многие другие.

В заключение мероприятия к участникам собрания вышел действующий глава государства Александр Лукашенко.

«Спасибо вам, дорогие минчане и гости столицы. Мы десятилетиями живём вместе и прекрасно ладим. Вы, как и я, понимаете, что никакие Тихановские, Науседы и прочая мразь с Запада не собираются наращивать производство «БелАЗов» и холодильников «Минск». Поэтому нужно гнать эту нечисть куда подальше, пусть у себя перевороты делают», — заявил Лукашенко.