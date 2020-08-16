Источник: работники Лахта-центра вышли на забастовку для обеспечения комфортных условий труда

16.08.2020, 17:55, Разное

Сотрудники нескольких организаций, зарегистрированных в общественно-деловом комплексе «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге, объявили забастовку, связанную с несоблюдением работодателями Трудового кодекса.

Работники предприятий заявили, что их конституционные права этим летом неоднократно нарушались: нормой стали постоянные переработки, подкрепленные недостаточной оплатой за единицу произведенной продукции.

«Я пришел сюда сразу после окончания вуза, но такого отношения не ожидал», — рассказывает источник, пожелавший остаться анонимным. — «В июле и августе мы работаем, как проклятые. Качество методических материалов, увы, очень сильно упало. При этом начальство нас в упор не замечает, будто бы нас и не существует. Терпеть это нет никаких сил».

Среди требований протестующих: увеличение зарплаты, установление менее жестких подневных квот на выпуск продукции, участие трудового коллектива в разработке методических материалов, а также улучшение качества питания в столовой бизнес-центра.