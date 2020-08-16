“Подпишите фото”: Полина Гагарина похвасталась перед поклонниками рельефными формами

16.08.2020, 17:53, Разное

Популярная певица Полина Гагарина разместила на своей странице в Instagram один из свежих фотоснимков с отдыха в Турции, на котором продемонстрировала подписчикам свои рельефные формы. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные комментарии от фолловеров.

На опубликованной фотографии Полина Гагарина позирует в раздельном купальнике, при этом “низ” пляжного наряда выполнен в желтом цвете, а “верх” – в голубом. Примечательно, что красавица снята не в статической позе, а в своеобразном танцевальном “полете”. И такой ракурс позволил ей в полной мере продемонстрировать рельефные мышцы, из которых состоит её стройное тело. В аннотации к публикации исполнительница призвала подписчиков придумать оригинальную подпись к фото: “У вас отлично получится, я уверена! Я ведь читаю комментарии”.



Стоит отметить, что несколько версий подписи от фолловеров все же поступило, однако большинство посетителей микроблога предпочли оценить нюансы фигуры Гагариной. Причем несколько подписчиков заявили о сильной худобе певицы, порекомендовав ей “набрать” массу. Однако большинству поклонников стройное тело любимицы пришлось явно по нраву, и снимок звезды они отметили хвалебными эпитетами. К слову, всего за день публикация набрала более 120 тысяч “лайков”.