 

В Минске на акцию против Лукашенко вышли сотни тысяч человек. Видео

16.08.2020, 17:35, Новости дня

Перед этим в Минске состоялась акция в поддержку Лукашенко, на ней выступил и сам президент. Он обвинил НАТО в размещении войск у границ Беларуси, а также утверждал, что фальсификаций на выборах не было, и отверг возможность нового голосования в стране.

Лукашенко говорил, что в этом митинге участвует более 50 тыс. человек.

Издание TUT.BY сегодня сообщало, что власти принудительно собирали своих “сторонников” на митинг. Собеседники издания, которые рассказывали о принуждении выйти на акцию в поддержку Лукашенко, опасались увольнения.

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Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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