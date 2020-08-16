 

“Сюрприз, по-моему, удался!”: Нюша неожиданно для себя отметила юбилей в Турции

16.08.2020, 17:30, Разное

Популярная певица Нюша отметила свое 30-летие на одном из курортов Турции, что стало неожиданностью для неё самой. Такой сюрприз приготовили для именинницы её друзья и подруги.
Своеобразный отчет о проведении празднования разместила в своем микроблоге Instagram близкая подруга певицы, модель Виктория Лопырева. Она стала одной и из тех, кто инициировал такой оригинальный ход – нанять частный самолет и отправиться вместе с Нюшей (Анной Курочкиной) праздновать юбилей в Турцию. Публикация включила в себя подборку фото и видеоматериалов, демонстрирующих перипетии праздника. В частности, на одном из видео видно, как исполнительница, облаченная в легкое короткое платье персикового цвета, зажигательно танцует “танец живота” в компании профессиональной турецкой танцовщицы. Другой ролик показывает, что музыкальное веселье было продолжено на ночном пляже в сопровождении пышных фейерверков. Свой пост для именинницы Лопырева сопроводила нежным поздравлением, в котором, назвав Нюшу “светлой девочкой”, поблагодарила её за способность делать окружающий её мир лучше. “Ты – гармония! Любим, малыш! Будь счастлива! Сюрприз, по-моему, удался!” – подвела итог праздничному поздравлению хозяйка аккаунта.

Стоит отметить, что симпатии подписчиков Виктории Лопыревой примерно в равной степени распределились между их любимицей и именинницей Нюшей. Поздравив певицу с юбилеем, фолловеры не забыли выразить восторг красотой обеих знаменитостей, а также их “дикими танцами”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Мнение: Уже арестовывают за обучение в ВШЭ

20.07 / Эксперт рассказал о наличии земных элементов в упавших в Японии метеоритах

25.07 / Мнение: СК РФ отловил еще двоих любителей анонимных “шуток”

30.07 / Ученые описали механизм наступления на Земле ледникового периода

29.06 / Жириновский: Лукашенко попытается передать власть сыну

27.06 / Актер из «Гриффинов» отказался озвучивать персонажа из-за цвета кожи

11.08 / Мнение: Гегемон о выборах в Белоруссии

12.07 / Мнение: И.Г.Фарбен: Экономика нацистов

22.07 / ABBA представят пять новых песен в следующем году

15.08 / Улучшение условий в тюрьмах для граждан пенсионного возраста поддержали белорусские сенаторы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска