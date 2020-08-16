“Сюрприз, по-моему, удался!”: Нюша неожиданно для себя отметила юбилей в Турции

16.08.2020, 17:30, Разное

Популярная певица Нюша отметила свое 30-летие на одном из курортов Турции, что стало неожиданностью для неё самой. Такой сюрприз приготовили для именинницы её друзья и подруги.

Своеобразный отчет о проведении празднования разместила в своем микроблоге Instagram близкая подруга певицы, модель Виктория Лопырева. Она стала одной и из тех, кто инициировал такой оригинальный ход – нанять частный самолет и отправиться вместе с Нюшей (Анной Курочкиной) праздновать юбилей в Турцию. Публикация включила в себя подборку фото и видеоматериалов, демонстрирующих перипетии праздника. В частности, на одном из видео видно, как исполнительница, облаченная в легкое короткое платье персикового цвета, зажигательно танцует “танец живота” в компании профессиональной турецкой танцовщицы. Другой ролик показывает, что музыкальное веселье было продолжено на ночном пляже в сопровождении пышных фейерверков. Свой пост для именинницы Лопырева сопроводила нежным поздравлением, в котором, назвав Нюшу “светлой девочкой”, поблагодарила её за способность делать окружающий её мир лучше. “Ты – гармония! Любим, малыш! Будь счастлива! Сюрприз, по-моему, удался!” – подвела итог праздничному поздравлению хозяйка аккаунта.

Стоит отметить, что симпатии подписчиков Виктории Лопыревой примерно в равной степени распределились между их любимицей и именинницей Нюшей. Поздравив певицу с юбилеем, фолловеры не забыли выразить восторг красотой обеих знаменитостей, а также их “дикими танцами”.