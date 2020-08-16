Трамп допустил возможность помилования Сноудена

16.08.2020, 17:17, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что рассматривает возможность помилования проживающего в России бывшего подрядчика АНБ Эдварда Сноудена, организовавшего масштабные утечки развединформации в 2013 году.

Ранее на этой неделе Трамп дал интервью газете New York Post, в котором заявил, что «есть много людей», которые считают, что американские правоохранительные органы обошлись со Сноуденом «несправедливо».

«Я начну изучать этот вопрос», – заявил Трамп журналистам на пресс-конференции в его гольф-клубе в Бедминстере, Нью-Джерси, комментируя возможное помилование.

Американские власти несколько лет добивались возвращения Сноудена в США, где он предстал бы перед судом по обвинениям в шпионаже.

Сноуден бежал из США и получил убежище в России, после того как в 2013 году он организовал утечку массива секретных файлов в СМИ, из которых стало известно об обширных операциях АНБ по слежке внутри США и за рубежом.

Эдвард Сноуден (архивное фото)

Российский адвокат Сноудена Анатолий Кучерена заявил «РИА Новости», что США должны не просто помиловать его, но прекратить любое преследование, поскольку он не совершал никаких преступлений.

Смягчение позиции Трампа в отношении Сноудена резко контрастирует с его предыдущими заявлениями. Вскоре после утечек Трамп назвал его «шпионом, который должен быть казнен».

Трамп заявил в субботу, что, с его точки зрения, мнения американцев о Сноудене, как с правой, так и с левой стороны политического спектра, разделились.

«Похоже, что это решение будет воспринято неоднозначно, – заявил Трамп журналистам. – Многие считают, что с ним нужно обойтись по-другому. А другие считают, что он совершил очень плохие вещи».

В сентябре прошлого года минюст США подал против Сноудена иск, заявив, что опубликованные им в прошлом году мемуары «Личное дело» (Permanent Record) нарушают соглашения о неразглашении.

Министерство заявило, что Сноуден опубликовал книгу, не направив ее разведведомствам для проверки, отметив, что выступления Сноудена также нарушали соглашения о неразглашении.