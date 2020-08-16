НАТО отвергло заявления Лукашенко о военном наращивании у границ Беларуси
16.08.2020, 17:17, Новости дня
НАТО отвергло воскресные заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что альянс наращивает военную мощь у западной границы этой страны, но отметило при этом, что внимательно следит за ситуацией.
Ранее в воскресенье Лукашенко заявил, что танки и самолеты НАТО дислоцированы в 15 минутах от белорусской границы.
«Наращивания сил НАТО в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части альянса не является угрозой для какой-либо страны. Оно носит строго оборонительный и пропорциональный характер и предназначено для предотвращения конфликтов и сохранения мира», – заявила представитель НАТО, призвав Беларусь уважать основные свободы, включая право на мирный протест.
Тем временем, член НАТО Литва заявила в воскресенье, что она не представляет военной угрозы для соседней Беларуси.
«Кризис в Беларуси носит политический характер, и любые заявления белорусского руководства о вмешательстве других стран или угрозе, которую они представляют, являются попыткой переложить вину и оправдать собственные действия», – заявил министр обороны Раймундас Кароблис.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал ложью заявления Лукашенко о военном наращивании. По словам министра, это заявление было сделано, чтобы создать повод для призыва к России о помощи.
Российское вмешательство «полностью разрушит независимость» Беларуси, написал он в Твиттере.
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