НАТО отвергло заявления Лукашенко о военном наращивании у границ Беларуси

16.08.2020, 17:17, Новости дня

НАТО отвергло воскресные заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что альянс наращивает военную мощь у западной границы этой страны, но отметило при этом, что внимательно следит за ситуацией.

Ранее в воскресенье Лукашенко заявил, что танки и самолеты НАТО дислоцированы в 15 минутах от белорусской границы.

«Наращивания сил НАТО в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части альянса не является угрозой для какой-либо страны. Оно носит строго оборонительный и пропорциональный характер и предназначено для предотвращения конфликтов и сохранения мира», – заявила представитель НАТО, призвав Беларусь уважать основные свободы, включая право на мирный протест.

Тем временем, член НАТО Литва заявила в воскресенье, что она не представляет военной угрозы для соседней Беларуси.

«Кризис в Беларуси носит политический характер, и любые заявления белорусского руководства о вмешательстве других стран или угрозе, которую они представляют, являются попыткой переложить вину и оправдать собственные действия», – заявил министр обороны Раймундас Кароблис.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал ложью заявления Лукашенко о военном наращивании. По словам министра, это заявление было сделано, чтобы создать повод для призыва к России о помощи.

Российское вмешательство «полностью разрушит независимость» Беларуси, написал он в Твиттере.