Вопрос дня: Откуда у белорусской оппозиции бело-красно-белый флаг?

16.08.2020, 17:16, Новости дня

Этот символ имеет многовековую историю, в которой были не только героические, но и позорные страницы.

Многие участники митингов в Белоруссии выходят протестовать с бело-красно-белыми флагами в руках. В сознании этих людей этот флаг ассоциируется со свободой и независимостью. В начале 90-х, когда Республика Беларусь вышла из состава СССР и объявила себя независимым государством, белое полотнище с красной полосой ненадолго стало государственным флагом страны. Но вскоре от него решили отказаться, причем не по решению властей, а по итогам всенародного референдума.

Чтобы понять, почему это произошло, достаточно немного углубиться в историю флага.

Версий его происхождения множество и все они связаны с теми временами, когда Белоруссии еще не существовало в помине. По одним легендам, такие флаги были у литовских рыцарей, по другим – у польских войск. Например, существует легенда, как некий полководец Великого княжества Литовского был ранен в битве с иноземцами, его кровь пролилась на белое полотнище, и воин поднял его над головой, чтобы повести за собой солдат.

Эта история относится к временам Средневековья, и пройдет еще несколько столетий, пока бело-красно-белый флаг не появится на исторической арене.

Считается, что его создателем был реальный человек, чье имя фигурирует в документальных источниках. Это молодой архитектор из Петербурга Клавдий Дуж-Душевский. По некоторым данным во время Февральской революции представители белорусского национального движения обратились к нему с просьбой придумать флаг, который они могли бы использовать во время своих собраний. Почему автор выбрал именно такое сочетание цветов, неизвестно, но его проект был одобрен и принят. Существуют свидетельства, что бело-красно-белый флаг был официально утвержден в качестве государственного символа Белорусской народной республики, просуществовавшей всего несколько месяцев в 1918 году, пока к власти на ее территории ни пришли большевики.

О белом полотнище с красной полосой в Белоруссии забывают еще на несколько десятков лет, до начала фашистской оккупации 1941-1944 годов. Немецкие власти разрешили его использовать своим приспешникам на территории Белоруссии. Такие флаги повсеместно висели на административных и других общественных зданиях. Они также использовались как отличительный признак белорусских добровольцев в немецкой армии. После освобождения Белоруссии от оккупантов бело-красно-белый флаг снова на время ушел в небытие.

Настал 1991 год, СССР прекратил существование, Белорусская ССР объявила о независимости и превратилась в Республику Беларусь. Верховный совет республики принял закон «О государственном флаге Республики Беларусь», утвердивший бело-красно-белый флаг в качестве государственного символа страны.

«Государственный флаг Республики Беларусь представляет собой прямоугольное полотнище, которое состоит из трех горизонтально расположенных цветных полос равной ширины: верхней и нижней белого, а средней красного цвета. Отношения ширины флага к его длине – 1:2», – говорится в тексте закона.

Однако новая символика была негативно воспринята частью белорусского общества, в том числе ветеранскими организациями. Многие из ветеранов помнили, как пособники фашистов под бело-красно-белыми флагами жгли белорусские села.

Поэтому в 1995 году по инициативе президента Республики Беларусь Александра Лукашенко был проведен референдум по вопросу о смене государственной символики. «За» проголосовало 75,1% населения. В результате появился нынешний государственный флаг страны – красно-зеленый.

Националистически настроенные сторонники независимого, но на деле прозападного курса страны продолжили использовать бело-красно-белый флаг в качестве символа альтернативы власти, делающей ставку на союзнические отношения с Россией. Под бело-красно-белым флагом проходили все более-менее крупные протесты в республике.

Символику «долукашенковской» Белоруссии использует не только оппозиция. Она распрострена среди футбольных болельщиков, а еще бело-красно-белый флаг используют белорусские добровольцы, решившие воевать против ополченцев ДНР и ЛНР на стороне Украины и назвавшие свой отряд «Погоня». Так именовался государственный герб Республики Беларусь в 1991-1995 годах, заимствованный у средневекового Великого княжества Литовского.

Изображение герба вместе с флагом не раз появлялось и на нынешних протестных митингах. Тем самым его участники пытаются подчеркнуть, что добиваются полной смены правящего режима со всеми его атрибутами.

Теги:

Белоруссия