 

НАТО заявило, что внимательно следит за ситуацией в Белоруссии

16.08.2020, 17:16, Новости дня

НАТО не наращивает военное присутствие в Восточной Европе, но внимательно следит за ситуацией в Белоруссии, сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в заявлении Североатлантического альянса.

«Никакого наращивания НАТО в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны», – передает ТАСС ее слова.

Лунгеску отметила, что «НАТО внимательно следит за ситуацией в Белоруссии».

«Как сказал генеральный секретарь (НАТО Йенс Столтенберг), необходимо уважать основные свободы, включая свободу слова и право людей на мирный протест», – добавила она.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не должна стать санитарной зоной между Востоком и Западом, отхожим местом для Европы. Он отреагировал на идею выстроить «ланцуг» от Вильнюса до Киева с участием более 300 тыс. человек. «Этот «ланцуг» – санитарный кордон, который мы разрушили в середине 90-х. И за что так ненавидят нас на Западе. Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом. Мы не должны стать отхожим местом для Европы», – подчеркнул Лукашенко.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Крушение самолета МАУ в Иране. Украину официально пригласили принять участие в расшифровке черных ящиков

09.07 / Путин оценил организацию голосования по поправкам к Конституции

07.07 / Резников считает, что встреча “Нормандской четверки” может состояться в августе

28.06 / The Rolling Stones пригрозили Трампу судом за использование их песен в президентской кампании

13.07 / Kia показала интерьер нового Kia Carnival

03.08 / Компания BMW представила специальные версии X5 M50d и X7 M50d

13.07 / Эксперты: ЛДПР ввязывается в медийные скандалы из-за падающего рейтинга

10.07 / Стало известно о простое поставлявшего газ в Турцию «Голубого потока»

16.07 / Вслед за Китаем бубонную чуму обнаружили в США — у белки

22.07 / Определены сроки принятия решения о формате занятий в школах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска