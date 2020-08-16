 

Регина Тодоренко надеется, что ее сын будет умнее Топалова

16.08.2020, 17:09, Разное

Ведущая Регина Тодоренко надеется, что сын Майкл будет умнее ее и отца Влада Топалова. Знаменитость порассуждала о том, что будет, когда наследник станет взрослеть.
В своем блоге Регина Тодоренко затронула тему отцов и детей. По мнению звезды проекта «Орел и решка», родителям нужно хотя бы немного «устареть», чтобы уступить наследникам свое место. Ведущей страшно что-то не успеть сделать, ей бы не хотелось быть аутсайдером, которого дети будут называть за «древность мыслей».

Наследникам нужно давать право учить родителей новому, делиться с ними необычным опытом. В противном случае сын или дочь будут чувствовать себя ущемленными и подавленными, сомневающимися в собственных убеждениях.

Напомним, что сыну Влада Топалова и Регины Тодоренко в декабре исполнится два года. Роды ведущей прошли легко. Она мечтает подарить певцу еще как минимум двоих детей.



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