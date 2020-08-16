Собрались десятки тысяч человек на митинг оппозиции в Минске

16.08.2020, 17:08, Новости дня

Несколько десятков тысяч сторонников белорусской оппозиции собрались на митинг у стелы «Минск – город-герой». Присутствующие заполнили все прилегающие скверы и соседние отрезки проспектов Победителей и Машерова.

Часть протестующих разошлась по соседним улицам, однако к стеле продолжают прибывать новые участники акции, передает РИА «Новости».

К митингу оппозиции присоединилась соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова.

Ранее сообщалось, что митинг сторонников Лукашенко в Минске собрал свыше 70 тыс. человек. Участники состоявшегося митинга приняли обращение к гражданам страны с призывом предотвратить раскол в обществе и объединиться после выборов главы государства.

Во время митинга в Минске в поддержку действующего президента, Александр Лукашенко отметил, что он не является сторонником уличных акций, но сейчас вынужден был позвать людей на помощь. Он также добавил, что если согласится провести повторные выборы, Белоруссия «погибнет как государство».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».