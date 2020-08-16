Здоровье дороже: Карди Би потратила 100 тысяч долларов на тесты на коронавирус ради съемок клипа с Кайли Дженнер

16.08.2020, 17:06, Разное

На прошлой неделе певица Карди Би в очередной раз порадовала общественность ярким видео на трек WAP, который она записала совместно с Megan Thee Stallion. В провокационном ролике в одежде разной степени открытости появлялись сама Карди, Меган, Кайли Дженнер, и множество других исполнительниц, а в кадре то и дело разгуливали леопарды и белые тигры. Однако самую большую опасность для съемочной группы представляли не эти хищники, а невидимый вирус COVID-19, на борьбу с которым исполнительница потратила круглую сумму. Об этом сама Карди рассказала в интервью изданию i-D:

Было довольно странно снимать видео в эпоху коронавируса. И я потратила порядка 100 тысяч долларов на одни лишь тесты. Ведь всех нужно было проверить, чтобы приступить к съемкам.

— рассказала она.

Карди и Меган на съемках WAP Кайли Дженнер

Карди и Меган на съемках WAP

Что же касается опасных животных — они действительно присутствовали в кадре, а не были сделаны при помощи компьютерной графики. Правда самой Карди и ее коллегам сниматься рядом с необычными “партнерами” по площадке не пришлось: животных и людей приглашали в декорациии по очереди.

У нас действительно был тигр и леопард, но из соображений безопасности мы не снимались вместе с ними. А вот сцена со змеей была реальной и дико меня испугала: я лежала в кадре обнаженной и она ползала по мне.

Сюжет видео WAP прост и понятен: Карди и Меган оказываются в необычном особняке, эдаком аналоге дворца из уже совсем не детской страны чудес. В головокружительных коридорах этого дома по стенам развешаны подсвечники в форме женских грудей и ягодиц, а за каждой дверью – своя тайная комната. В одной разгуливают белые тигры, в другой – леопарды, в третьей – ползают змеи… Наряды у героинь клипа – под стать обстановке. Кайли появляется в особняке в боди с анималистичным принтом, глубоким вырезом и шлейфом от бренда Rey Ortiz. Сама Карди на пару с Меган сменяют наряды от Thierry Mugler на купальники от Bryan Hearns, платья от Nicolas Jebran и костюмы от Zigman – вновь с анималистичными принтами. Как можно понять по красочному видео, отвечал за него человек с творческой жилкой — и это стилист самой Карди Би, Коллин Картер.

Помимо Кайли Дженнер в ролике также появились и другие известные исполнительницы: Нормани, Розалиа, Руби Роуз, Sukihana и Mulatto. Поклонники Карди пришли от видео в восторг, а сам ролик за 5 часов с момента публикации уже набрал свыше 4 миллионов просмотров. “Карди и Меган собираются спасти этот чертов 2020 год, не так ли?” – написал один из комментаторов.