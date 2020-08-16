Мнение: О народной поддержке Александра Лукашенко в реальности

16.08.2020, 17:01, Разное



Фото © БелТА.

Итак, Александр Лукашенко не побоялся выступить на «митинге» в свою поддержку, участников которого свозили в Минск из регионов автобусами, а среди митингующих были переодетые в штатское военные. Это само по себе говорит не только о качествах национального лидера, но и о реальных ресурсах по мобилизации всенародной поддержки тому, кто на ближайших выборах, как сообщается, взял 80% голосов избирателей.

Сам Александр Лукашенко, не моргнув глазом, заявил, что поддержать его пришли… 50 тыс. белорусов. Вот как это выглядело.



Фото © БелТА.

И вот.



Фото © БелТА.

Это всё фотографии с низкого ракурса, и люди сняты прямо у ступеней белорусского Дома правительства, на которых и выступал Александр #Луашенко. Нет пока ни одного снимка с высоты.

Сама Площадь Независимости представляет собой почти ровный прямоугольник площадью около 35-40 тыс. кв. м. Чтобы разместить там 50 тыс. чел, люди должны стоять почти как в строю, плечом к плечу. Даже на официальных фото подобного не наблюдается. Похоже, власти завысили численность митингующих раз в 10, учитывая, что занята даже не вся площадь.

А вот здесь, по ссылке, можно посмотреть фото- и видеорепортажи с оппозиционных акций, проходящих сегодня по всей Беларуси. Кажется, там народу будет сильно побольше, чем на Площади Независимости.

То есть, вся административная система, напрягши располагаемые ресурсы, не смогла собрать и доли процента от поддержавших Александра Лукашенко на выборах? Что, в отличие от неё, вполне удалось оппозиции. Выходит, батька опять проиграл?