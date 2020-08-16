Армия Белоруссии запланировала ряд учений вблизи БелАЭС

16.08.2020, 16:48, Новости дня

Армия Белоруссии проведет ряд учений с батареями реактивных дивизионов вблизи Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) с 17 по 20 августа в Гродненской области, сообщило Минобороны страны.

«С 17 по 20 августа в соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов с выдвижением на участок местности вблизи Островца, полигоны «Гожский» и «Неман». Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство по назначенным объектам», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается также, что в рамках батальонных тактических учений личный состав 103-й воздушно-десантной бригады выдвинется на полигон «Гожский», где совместно с органами пограничной службы отработает вопросы усиления участков госграницы.

«В этот период на «Обуз-Лесновском» и «Гожском» полигонах пройдут плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой с отдельными танковыми и механизированными батальонами 6-й и 11-й отдельных механизированных бригад», – уточняется в сообщении.

Напомним, Евросоюз в связи с нестабильной ситуации в Белоруссии решил добиваться прекращения пуска находящейся у литовской границы и в 50 км от Вильнюса БелАЭС.