 

Лавров обсудил с Помпео инициативу Путина о саммите по Ирану

16.08.2020, 16:48, Новости дня

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео обменялся мнениями по предложению президента Владимира Путина провести встречу лидеров «пятерки» СБ ООН, ФРГ и Ирана.

«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по предложению президента РФ Владимира Путина о том, чтобы в связи с обострением дискуссий по иранскому вопросу провести встречу лидеров стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН, Германии и Ирана для поиска путей обеспечения надежной безопасности в зоне Персидского залива с учетом озабоченностей всех заинтересованных сторон», – передает РИА «Новости» сообщение российского МИД.

Напомним, президент Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем.



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