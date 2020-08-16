Елена Летучая похвасталась шикарным отдыхом на Занзибаре стоимостью 36 тысяч рублей в сутки

16.08.2020, 16:30, Разное

Елена Летучая этим летом отправилась на один из шикарных курортов Занзибара. Как похвасталась телеведущая, такой отдых обходится ей в 36 тысяч рублей в сутки.

Многие российские звезды шоу-бизнеса отказались в этом году ехать на море в Турцию. Такое же решение приняла и Елена Летучая, ведущая программы «Ревизорро», предпочтя африканский остров Занзибар. На своей странице в социальной сети Instagram она похвасталась удачно выбранным местом для проведения отпуска. В Танзанию Елена Летучая улетела вместе с супругом, причем только в самолете им пришлось провести едва ли не 24 часа. Однако их терпение было вознаграждено роскошным гостиничным номером, теплыми волнами и солнечным пляжем с белоснежным песком. По сведениям журналистов, только билеты на перелет по данному маршруту должны были обойтись звезде не менее 350 тысяч рублей.

Учитывая то, что телеведущая всегда выбирает самый высокий уровень обслуживания, номер в отеле тоже не относится к среднеценовой категории. Как похвасталась сама Летучая, за одни сутки они с мужем платят за проживание в гостинице 36 тысяч рублей. Селебрити не уточнила, испытывала ли она какие-либо затруднения, вызванные мерами безопасности из-за пандемии коронавируса. На Занзибаре, по ее словам, отдыхающих мало, впрочем, это ей только на руку, телезвезда смогла вдоволь насладится абсолютным релаксом.

При этом Летучая пожаловалась на слишком яркое солнце, из-за чего ей не всегда помогают даже высококачественные крема. Вследствие интенсивного ультрафиолетового излучения на лице образовались в большом количестве пигментные пятна. В остальном же отдых соответствует всем ожиданиям звезды, как пишет «Глобалмск», даже здесь она не оставляет привычку ежедневно заниматься спортом.