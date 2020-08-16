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16.08.2020, 16:30, Разное

Родившая четверых детей Оксана Самойлова показала складки на животе на фото в купальнике. Сейчас семья рэпера Джигана отдыхает в Турции. Подписчицы модели даже обрадовались, что у Самойловой несовершенная фигура.
Оксана Самойлова полгода назад стала мамой в четвертый раз. Она подарила супругу Джигану долгожданного сына Давида. Уже через несколько дней после выписки из роддома модель демонстрировала плоский живот. Во время самоизоляции мать четверых детей рассказывала, что поправилась, но на снимках, публикуемых в Instagram, она все равно выглядела стройной.

Фанаты предположили, что на отдыхе в Турции Самойлова расслабилась и перестала отказывать себе в еде. Она опубликовала фотографию, на которой запечатлена в купальнике вместе с мужем Джиганом и старшей дочерью Ариелой. На снимке видны складки на животе. Они не могли остаться без внимания фолловеров. Поклонники Самойловой обрадовались, что блогер публикует фотографии без ретуши.

Звездная семья находится на отдыхе в турецком Белеке. Для отпуска знаменитости выбрали один из самых роскошных отелей. На морское побережье Самойлова и Джиган отправились всей большой семьей: с детьми, братьями, дедушкой, бабушкой и племянницей.



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