29-летнего внука экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева нашли мертвым в Лондоне

16.08.2020, 16:23, Разное

Молодого внука бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева нашли мертвым в Лондоне. Айсултану Назарбаеву оставалось десять дней до 30-летия.

По предварительным данным, у мужчины произошла остановка сердца, однако точная причина смерти пока неизвестна. В СМИ ходят слухи, что в последнее время он испытывал давление со стороны семьи из-за того, что намеревался рассказать правду о чудовищной коррупции в высших эшелонах казахстанской власти. По этой же причине он попросил политического убежища у Великобритании и уехал в Лондон.