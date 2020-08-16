 

Российский медик: Массовая вакцинация от COVID-19 может оказаться неэффективной

16.08.2020, 16:17, Разное

Российский медик Александр Чепурнов в интервью одному из отечественных изданий прокомментировал перспективы планируемой массовой вакцинации населения от COVID-19. По мнению эксперта, указанный процесс может усилить приспособляемость коронавируса к вакцине, что снизит ожидаемый эффект от неё.
Эксперт Александр Чепурнов, в прошлом возглавлявший лабораторию особо опасных инфекций научного центра “Вектор”, заявил, что если вакцинация будет иметь массовый характер, то это спровоцирует в структуре коронавируса ряд видоизменений, обусловленных отбором мутаций. Таким образом, давление на вирус от вакцин в перспективе позволит ему научится избегать воздействия антител и как следствие – обходить иммунную защиту. “Но в настоящий момент такой изменчивости у коронавируса не наблюдается, поэтому угрозы нет”, – добавил медик. Кроме того, он призвал дождаться публикации отчетов разработчиков отечественной вакцины о проведенных лабораторных экспериментах, дающих понимание рисков, связанных с побочными эффектами от препарата. Лишь после информирования о них, по мнению Чепурнова, можно будет планировать дальнейшие мероприятия. Об этом пишет Ura.news.

Стоит отметить, что упомянутое издание направило в Минздрав Российской Федерации письменный запрос о том, действительно ли возможные мутации SARS-CoV-2 могут угрожать эффективности вакцины. Однако на момент публикации материала ответ от министерства не поступил.



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