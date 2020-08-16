 

США установят на военных объектах Украины сетевые системы

16.08.2020, 16:09, Разное

Вашингтон намерен укрепить военные объекты в Украине с помощью своих сетевых систем. Тендер на их установку уже объявило Минэнергетики США.
Как сообщают зарубежные СМИ, победитель конкурса получит возможность реализовать свои технологии в Украине. По поручению главного энергетического ведомства США отбор кандидатов поручен компании Mission Support and Test Services. При этом уже сейчас в Киев поступили первые партии оборудования. В комплектах американской стороной переданы наборы с маршрутизаторами, серверными установками и другими приборами для работы сетевых систем. После монтажа местными специалистами и экспертами из США оснащение сможет полноценно работать.

Стоит отметить, что для участия в проекте украинцам необходимо обязательно иметь допуск к работе на военных базах. По данным «Ньюинформ», с американской стороны специалисты, занятые в установке сетевых систем, должны иметь допуск к секретным данным предпоследнего уровня, предусмотренного для стран-членов НАТО.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03 / Мнение: Что мы должны братьям?

02.07 / Володин: Принятие поправок к Конституции укрепит страну и повысит уровень жизни

06.07 / Еве Грин – 40 лет: 15 самых ярких выходов актрисы

16.03 / Мнение: Про знакомства через блог

29.06 / Зеленскому пригрозили уголовным делом за закон о запрете русскоязычных школ

29.06 / “Приходи ко мне дружок”: Алла Пугачева заинтриговала подписчиков свежим селфи

23.07 / В России началось строительство еще двух атомных суперподлодок

15.08 / Ученые создали капсулу, которая расскажет о бактериях в кишечнике

08.07 / Сын Алибасова рассказал о состоянии здоровья отца в психиатрической клинике

15.07 / Скандалы: «Нахальное поведение»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска