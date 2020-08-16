США установят на военных объектах Украины сетевые системы

16.08.2020, 16:09, Разное

Вашингтон намерен укрепить военные объекты в Украине с помощью своих сетевых систем. Тендер на их установку уже объявило Минэнергетики США.

Как сообщают зарубежные СМИ, победитель конкурса получит возможность реализовать свои технологии в Украине. По поручению главного энергетического ведомства США отбор кандидатов поручен компании Mission Support and Test Services. При этом уже сейчас в Киев поступили первые партии оборудования. В комплектах американской стороной переданы наборы с маршрутизаторами, серверными установками и другими приборами для работы сетевых систем. После монтажа местными специалистами и экспертами из США оснащение сможет полноценно работать.

Стоит отметить, что для участия в проекте украинцам необходимо обязательно иметь допуск к работе на военных базах. По данным «Ньюинформ», с американской стороны специалисты, занятые в установке сетевых систем, должны иметь допуск к секретным данным предпоследнего уровня, предусмотренного для стран-членов НАТО.