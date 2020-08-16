Медики развеяли семь распространенных мифов о пользе сока

16.08.2020, 16:09, Разное

Врач Игорь Мормиль развеял наиболее популярные мифы о пользе сока. Он порекомендовал не пить его на завтрак и не давать детям.

Существует утверждение, что соки помогают похудеть. Можно употребить очень много этого напитка, но это не заставит человека есть меньше остальных продуктов. Как следствие, будет превышена дневная норма калорий. Кроме того, зачастую в соках содержится сахар, от которого рекомендуется отказаться во время похудения.

Пить фруктовый сок натощак также нельзя. В его составе присутствуют аминокислоты, раздражающие желудочную оболочку. Все это приводит к образованию язв и гастриту. Даже свежевыжатый сок не способен заменить полноценный завтрак.

Нужно забыть о соках при составлении рациона детского питания. Нутрициологи не давали никаких рекомендаций по поводу надобности употребления данного напитка малышам. Этот продукт скорее относится к категории вредных. Для ребенка лучшим источником жидкости является вода. Сладкий вкус соков может поспособствовать тому, что ребенок откажется от здоровой пищи.

Еще один миф говорит о том, что стоит выбирать соки без сахара. Соответствующая маркировка обычно вводит покупателей в заблуждение. Согласно технологии, соки производятся без сахара. Если он добавлен в напиток, то на пачке должно присутствовать название «нектар». В пакетированных соках содержится очень много сахара. У этого напитка очень большой гликемический индекс.

Считается, что сок лучше газировки, но на самом деле это не так. Если речь идет о напитках промышленного производства, то они также являются вредными, поскольку в них содержится сахар.

К каждому соку нужно подходить с большой осторожностью. В случае употребления большого количества напитка могут развиться осложнения. Например, гранатовый сок нарушает сердечный ритм, а клюквенный разжижает кровь. Из всего ассортимента соков самыми полезными являются свежевыжатые. Однако питательные вещества, содержащиеся в фруктах, в основном находятся в кожуре, поэтому они не попадают в напиток.