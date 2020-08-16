 

Лукашенко призвал оппозицию «не играть с огнем»

16.08.2020, 16:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге своих сторонников, который прошел у Дома правительства в Минске, обратился к оппозиции с призывом «не пугать» военных, отметив, что в таком случае его противники «играют с огнем».

«Сегодня раздаются угрозы семьям военных, государственным служащим – всем, кто встал рядом с Лукашенко. Предупреждаю: играете с огнем. И солдаты, и госслужащие, и рабочие, и крестьяне, и врачи, и учителя, наша интеллигенция, способны защитить себя сами и свои семьи», – передает РИА «Новости» его слова.

Ранее Лукашенко прокомментировал призывы оппозиции уйти в отставку, заявив: «загубите не Лукашенко, а первого президента – это будет начало вашего конца».

Глава Белоруссии в ходе митинга отметил, что не является сторонником уличных акций, но сейчас вынужден был позвать людей на помощь, Он также добавил, что если согласится провести повторные выборы, Белоруссия «погибнет как государство».

Напомним, провластная общественная организация «Белая Русь» сообщила, что запланировала на воскресенье, 16 августа, проведение «митинга солидарности» в поддержку Лукашенко. На митинге, как утверждается, соберутся «все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря». В настоящее время в центре столицы, по разным данным, собралось несколько тысяч человек. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Французский врач предложил дать молодёжи переболеть Covid-19

15.07 / Кац назвал уровень реального влияния Навального на россиян

08.07 / Академик: За третьим излечившимся от ВИЧ нужно наблюдать еще несколько лет

27.07 / Правительство Молдавии инициирует новые переговоры с Россией по кредиту

13.08 / Экономика: Безработных россиян несправедливо назвали нахлебниками

13.07 / Кроссоверы Kia Telluride и Sportage получили стильную серию Nightfall

11.08 / Ученые из РФ запатентовали вакцину от коронавируса

15.08 / Пентагон объяснил миссию рабочей группы по НЛО

27.06 / Беглов поздравил выпускников на празднике «Алые паруса» в Петербурге

12.08 / За сутки в мире коронавирусом заразилось более 200 тыс. человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска