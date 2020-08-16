Лукашенко призвал оппозицию «не играть с огнем»

16.08.2020, 16:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге своих сторонников, который прошел у Дома правительства в Минске, обратился к оппозиции с призывом «не пугать» военных, отметив, что в таком случае его противники «играют с огнем».

«Сегодня раздаются угрозы семьям военных, государственным служащим – всем, кто встал рядом с Лукашенко. Предупреждаю: играете с огнем. И солдаты, и госслужащие, и рабочие, и крестьяне, и врачи, и учителя, наша интеллигенция, способны защитить себя сами и свои семьи», – передает РИА «Новости» его слова.

Ранее Лукашенко прокомментировал призывы оппозиции уйти в отставку, заявив: «загубите не Лукашенко, а первого президента – это будет начало вашего конца».

Глава Белоруссии в ходе митинга отметил, что не является сторонником уличных акций, но сейчас вынужден был позвать людей на помощь, Он также добавил, что если согласится провести повторные выборы, Белоруссия «погибнет как государство».

Напомним, провластная общественная организация «Белая Русь» сообщила, что запланировала на воскресенье, 16 августа, проведение «митинга солидарности» в поддержку Лукашенко. На митинге, как утверждается, соберутся «все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря». В настоящее время в центре столицы, по разным данным, собралось несколько тысяч человек.