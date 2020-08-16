 

Лукашенко назвал свою главную цель на фоне протестов

16.08.2020, 15:43, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его единственной целью в настоящее время является сохранение независимости и стабильности в стране. С соответствующей речью он выступил в ходе совещания в Центре стратегического управления в белорусском Министерстве обороны.

Лукашенко также опроверг слухи о своем побеге из страны, а также распространяемые в некоторых СМИ сообщения о своей смерти или болезни.

“Не дождетесь”, – сказал политик.

Напомним, что в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после окончания президентских выборов. Между митингующими и силовиками произошли столкновения, многие люди были задержаны. В социальных сетях и телеграм-каналах регулярно сообщают об избиениях демонстрантов сотрудниками ОМОНа.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Для лечения эпилепсии и аритмии ученые предложили использовать маринованные каперсы

26.06 / Скандалы: Уральские куры профессора Ястребова

02.07 / История: Как Румыния и Польша приблизили начало Второй мировой

04.08 / Названы безопасные способы оплатить покупку и не заразиться коронавирусом

23.07 / Медики назвали главные предупреждающие симптомы рака желудка

14.07 / В Минтруде высказались о возмещении гражданам затрат на удаленную работу

31.07 / Эксперт объяснил подорожание доллара и евро

22.07 / Спикер Пелоси назвала коронавирус в США «вирусом Трампа»

12.08 / Таинственная смерть не менее таинственного туриста

15.07 / Мнение: Спасти “Пацаева”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска