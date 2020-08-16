Митинг сторонников Лукашенко в Минске собрал свыше 70 тыс. человек

16.08.2020, 15:30, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на митинге в Минске в поддержку мира и безопасности, обратился к своим сторонникам. На начало выступления главы государства число участников мероприятия составляло около 65 тыс. человек, а в пиковый, кульминационный момент, к финалу собралось уже свыше 70 тыс.

«Вы этим показали, кто в доме хозяин», – передает БелТА его слова.

Участники состоявшегося митинга приняли обращение к гражданам страны с призывом предотвратить раскол в обществе и объединиться после выборов главы государства.

«Мы, народ, сделали свой выбор, у нас хотят эту победу украсть. Внешние силы разжигают непонимание, стремятся уничтожить то, что было создано трудом наших отцов. Мы не позволим отнять будущее страны», – говорится в обращении.

Авторы обращения также отметили, что протесты ведут к расколу общества на своих и чужих.

«Этого нельзя допустить. Надо сделать так, чтобы жизнь скорее вошла в свою колею. Надо быть вместе. Мы разные, но Белоруссия у нас одна!» – заключили авторы.

Ранее Лукашенко отметил, что он не является сторонником уличных акций, но сейчас вынужден был позвать людей на помощь, Он также добавил, что если согласится провести повторные выборы, Белоруссия «погибнет как государство».

Напомним, провластная общественная организация «Белая Русь» сообщила, что запланировала на воскресенье, 16 августа, проведение «митинга солидарности» в поддержку Лукашенко. На митинге, как утверждается, соберутся «все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря». В настоящее время в центре столицы, по разным данным, собралось несколько тысяч человек.