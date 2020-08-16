В штабе Тихановской призвали белорусов присоединиться к бессрочной забастовке

16.08.2020, 15:20, Новости дня

Штаб белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской поддержал забастовку сотрудников Белтелерадиокомпании (БТ). Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале штаба.

“Мы всегда верили, что среди чиновников и работников государственных медиа есть честные и порядочные люди. Мы видим, что у них, как и у многих других, сейчас проходит страх перед системой и они готовы говорить то, что они действительно думают о ситуации в стране. Спасибо всем журналистам из государственных медиа, которые вышли и не побоялись сказать правду. Спасибо сотрудникам Белтелерадиокомпании, которые готовы присоединиться к забастовке”, – говорится в сообщении.

Кроме того, штаб обратился ко всем трудовым коллективам с призывом присоединяться к бессрочной забастовке. Оппозиционеры выступили со следующими требованиями к действующей власти:

выпустить всех политзаключенных и задержанных;

увести из городов войска и ОМОН;

привлечь к ответственности силовиков и лиц, отдававших приказы об избиениях, расстрелах и пытках мирных граждан;

начать переговоры о мирной передаче власти.

Общенациональная забастовка в Беларуси длится с 11 августа. В ней приняли участие и сотрудники крупнейших предприятий страны: Белорусского автомобильного завода, Минского автомобильного завода, предприятия по производству строительных материалов “Керамин”, “Гродно-Азот”, “Белмедпрепараты”, “Белкард”, “Минского тракторного завода” и других.

15 августа стало известно, что сотни сотрудников БТ тоже готовы начать забастовку, если государственное телевидение не начнет показывать правду о происходящем в Беларуси, сообщало “Радыё Свабода”. 16 августа глава Союза журналистов Беларуси Андрей Кривошеев подтвердил, что сотрудники БТ собираются выйти на забастовку. Однако, по его словам, бастовтать планируют не журналисты, а технический персонал.

С начала протестов с государственных телеканалов в Беларуси уволилось несколько телеведущих и журналистов, в том числе глава президентского пула, ведущий ОНТ Дмитрий Семченко.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.

16 августа в Минске несколько сотен человек вышли на митинг в поддержку Лукашенко на площади Независимости. Издание TUT.BY писало, что в Беларуси власти принудительно собирают своих “сторонников” на митинг.