 

В Беларуси ветераны “Альфы” выступили с осуждением действий силовиков в ходе массовых протестов в стране

16.08.2020, 15:20, Новости дня

Минское отделение ветеранов спецподразделения КГБ Беларуси группы “Альфа” сделало заявление по поводу ситуации в стране. Оно имеется в распоряжении издания TUT.BY.

“Мы, ветераны антитеррористического подразделения “Альфа”, посвятившие себя службе по защите белорусского народа и государства от террористических угроз, решительно осуждаем противоправные насильственные действия и произвол в отношении мирных граждан нашей страны. Считаем, что произошедшим событиям необходимо дать правовую оценку, а виновных привлечь к ответственности в соответствии с законами Республики Беларусь”, – говорится в документе.

Ветераны “Альфы” обратились к сотрудникам органов безопасности и правопорядка с требованием соблюдать закон и помнить об ответственности.

“Обращаемся к руководителям и сотрудникам органов безопасности и правопорядка, командирам спецподразделений следовать принципу законности в своих действиях, помнить об ответственности за его нарушение, свято хранить верность присяге белорусскому народу и конституции Республики Беларусь”, – отметили ветераны спецпожразделения КГБ.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Известно как минимум о двух погибших протестующих, сотни человек пострадали, около 7 тыс. были задержаны (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили).

16 августа в Минске несколько сотен человек вышли на митинг в поддержку Лукашенко на площади Независимости. Издание TUT.BY писало, что в Беларуси власти принудительно собирают своих “сторонников” на митинг.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Консульство КНР в Хьюстоне заподозрили в содействии китайской разведке

25.06 / Сийярто: Мы не согласны, что Венгрия делает что-то против Украины

16.07 / Китай обвинил США в попытках помешать его развитию

06.08 / Суд отменил арест картин Порошенко

30.07 / К столице Беларуси стягивают военную технику – соцсети

01.08 / Топливозаправщик столкнулся с самолетом в Шереметьево

11.08 / Степанов: Все ожидали вторую волну коронавируса в октябре-ноябре, но резкий рост наблюдается уже сейчас

09.07 / Москва осудила ЕС за молчание по поводу блокировки телеканалов RT

14.07 / В Росприроднадзоре назвали сроки реабилитации экосистемы на месте ЧП в Норильске

26.07 / Доброволец из горевшего собора в Нанте признался в поджоге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска