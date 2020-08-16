 

В РФ умер актер, последний министр культуры СССР и депутат Мосгордумы Губенко

16.08.2020, 15:20, Новости дня

В Москве умер актер, режиссер и политик Николай Губенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

“Сегодня остановилось сердце Николая Николаевича Губенко… Москвичи, наш город, вся страна потеряла настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, талантливого режиссера и актера. Мы потеряли опытного и мудрого коллегу-депутата. Сложно осознать… Соболезнования семье и коллегам”, – написал Шапошников.

Сегодня остановилось сердце Николая Николаевича Губенко… Москвичи, наш город, вся страна потеряла настоящего патриота,…

Posted by Алексей Шапошников on Pühapäev, 16. august 2020

Губенко был уроженцем Одессы. После окончания ВГИК стал актером Московского театра на Таганке. Был последним министром культуры СССР с ноября 1989 года.

С 1995 года Губенко был депутатом Госдумы РФ, с 2005 года – Мосгордумы. Пытался внести поправку в конституцию России о восстановлении СССР, которая была отклонена.

Весной этого года Губенко вместе с женой переболел коронавирусом, писало агентство РБК.

17 августа политику могло бы исполниться 78 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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