BI – эксперты предупреждают о «худшей осени» в США, когда к коронавирусу прибавится сезонный грипп

16.08.2020, 15:05, Новости дня

Учитывая текущую ситуацию с коронавирусом и предстоящий сезон гриппа, Америку, вероятно, ждёт «самая худшая осень» в истории, с точки зрения здравоохранения, предупреждает директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд. Он призывает соотечественников носить маски и соблюдать дистанцию, а также сделать прививку от гриппа, чтобы снизить будущую нагрузку на больницы.



Reuters

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний предупреждают, что осенью ситуация в сфере здравоохранения может стать критической, если коронавирус не удастся сдержать, пишет Business Insider.

По словам директора центров Роберта Редфилда, сезонный грипп в сочетании с растущим числом заражений COVID-19 может значительно усугубить пандемию на территории США.

«Я прошу вас делать четыре простые вещи: носить маску, соблюдать дистанцию, мыть руки и избегать скопления людей. Если вы будете делать эти четыре вещи, мы сможем взять вспышку под контроль. Но если мы не будем этого делать, нас, возможно, ждёт самая худшая осень, с точки зрения ситуации в сфере здравоохранения, из всех, что когда-либо были», — заявил Редфилд в интервью медицинскому онлайн-журналу WebMD.

Глава Центров по контролю и профилактике заболеваний подчеркнул, что обращается ко всем американцам, потому что результата можно будет добиться только общими усилиями и будущее зависит лишь от того, будут ли жители США следовать рекомендациям специалистов.

«Всё зависит от того, как американцы решат себя вести. Это либо самое худшее, либо самое лучшее время — как поведёт себя американская общественность. Я настроен оптимистично», — поделился Редфилд.

Как напоминает Business Insider, США входят в число стран с самым высоким числом подтверждённых случаев коронавируса и самым большим процентом смертей от болезни. Так, на 13 августа было зарегистрировано более 5,2 миллионов заражённых и более 167 тыс. умерших.

Редфилд также отметил, что меры, призванные сдержать распространение COVID-19, вроде ношения масок и соцдистанцирования, помогут избежать и массовых заражений гриппом, и посоветовал жителям США сделать прививку. Между тем, как сообщали ранее СМИ, грипп нередко становится основной причиной смерти в Америке, но при этом в прошлом году вакцинацию прошли менее половины граждан. В 2017—2018 годах Соединённые Штаты пережили «самый смертоносный сезон гриппа» в современной истории, из-за которого из жизни ушли более 80 тыс. человек.

Как считает глава Центров по контролю и профилактике заболеваний, прививки от гриппа помогут снять часть нагрузки на систему здравоохранения. «Осенью у нас будет COVID-19, будет грипп, и каждая из этих болезней уже сама по себе может сильно загрузить некоторые системы больничных учреждений. Я видел, как были переполнены отделения интенсивной терапии во время особо свирепствующего сезонного грипа, и, конечно, мы все недавно наблюдали подобное с коронавирусом», — прокомментировал Редфилд. Он призывает американцев сделать прививку, чтобы впоследствии снизить вероятность необходимости ложиться в больницу с гриппом и оставить это место для тех, кого будут госпитализировать с COVID-19.