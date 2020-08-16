Times – Эрдоган обвинил Макрона в стремлении восстановить «колониальный порядок»

16.08.2020, 15:05, Новости дня

После недавнего визита Эммануэля Макрона в Ливан Реджеп Эрдоган обвинил Францию в «колониальных амбициях», заявив, что Франция никогда не откажется от своей бывшей колонии, пишет The Times. Как отмечает издание, эти слова также прозвучали на фоне обострения противостояния Франции и Греции в Средиземном море: на этой неделе Франция отправила к Криту военные корабли для совместных учений с Грецией.



Reuters

Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в «колониальных амбициях» на фоне противостояния двух стран в Средиземном море, пишет The Times.

На этой неделе Франция послала на Крит свои военные корабли и самолёты для совместных учений с Грецией. Как отмечает издание, эта демонстрация силы направлена против Турции, также отправившей в регион свои боевые суда. The Times напоминает, что и Турция, и Греция считают воды между Кипром и островом Кастеллоризо своими, на основании соглашений, заключённых, соответственно, с Ливией и Египтом.

Вчера министерство обороны Греции подтвердило, что в указанном районе было столкновение греческого и турецкого судов. Греческий корабль «Лимнос», следовавший за турецким сейсморазведывательным судном «Орук Рейс», вышел на один курс с ещё одним турецким кораблём «Кемаль Рейс». В ходе маневров «Лимнос» своим носом задел корму турецкого судна. Реджеп Эрдоган также подтвердил факт этого инцидента и предупредил, что Турция «даст ответ» в случае повторных «атак».

Как отмечает The Times, своё высказывание о «колониальных амбициях» Франции Эрдоган сделал в связи с недавним визитом Макрона в Ливан. По словам турецкого лидера, Франция «никогда не отпустит» свою бывшую колонию: «Макрон хочет восстановления колониального порядка».

Французская нефтегазовая компания Total входит в число предприятий, имеющих право на разработку газовых месторождений Средиземного моря, напоминает издание. Впрочем, компании пришлось прекратить свои работы в мае ввиду растущего напряжения.

The Times сообщает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонные переговоры с Эрдоганом и с премьером Греции Мицотакисом, пытаясь поспособствовать деэскалации конфликта. Издание отмечает, что некоторые страны ЕС, такие как Греция и Франция, подталкивают Брюссель к введению санкций против Турции.